Terres rares : comment sortir de la dépendance chinoise ?

Téléphones portables, énergies renouvelables, robots ou encore armes... Les terres rares sont devenues indispensables dans notre quotidien. Pourtant, la majeure partie est contrôlée par la Chine, qui détient pratiquement un monopole. Comment la France et l’Europe peuvent-elles sortir de cette dépendance chinoise ? Faut-il rouvrir des mines sur notre... territoire ? On en débat avec : Christine KERDELLANT, Journaliste économique et écrivaine ; Adina REVOL, Essayiste, Professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, Auteure de “Rompre avec la Russie, Le Réveil énergétique européen” paru chez Odile Jacob et Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

