Public Sénat
Le direct
Sens Public

Terres rares : comment sortir de la dépendance chinoise ?

Téléphones portables, énergies renouvelables, robots ou encore armes... Les terres rares sont devenues indispensables dans notre quotidien. Pourtant, la majeure partie est contrôlée par la Chine, qui détient pratiquement un monopole. Comment la France et l’Europe peuvent-elles sortir de cette dépendance chinoise ? Faut-il rouvrir des mines sur notre...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public