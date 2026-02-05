Terrorisme : la poudrière syrienne peut-elle réactiver la menace ?

Après la chute de Bachar al-Assad, un pouvoir de transition s’est installé à Damas sous la direction d’Ahmed al-Charaa, déterminé à reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire syrien, y compris des régions jusqu’alors autonomes. Les kurdes qui surveillaient les djihadistes en prison, ont alors été évincés du Nord-est du pays, et dep... uis l’inquiétude est réelle...Combien de djihadistes détenus en Syrie ont-ils fui les camps de prisonniers ? Et parmi eux, combien de Français ? Faut-il les rapatrier ? La poudrière syrienne peut-elle réactiver la menace terroriste en France et en Europe ? Les kurdes sont-ils abandonnés par l'Occident ? On en parle avec : Julie CONNAN, Cheffe adjointe du service Monde au journal La Croix ; Wassim NASR, Journaliste France 24, Chercheur au Soufan Center à New York et Aghiad GHANEM, Directeur scientifique du Programme Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) à Sciences Po Paris

