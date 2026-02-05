Public Sénat
Le direct
Sens Public

Terrorisme : la poudrière syrienne peut-elle réactiver la menace ?

Après la chute de Bachar al-Assad, un pouvoir de transition s’est installé à Damas sous la direction d’Ahmed al-Charaa, déterminé à reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire syrien, y compris des régions jusqu’alors autonomes. Les kurdes qui surveillaient les djihadistes en prison, ont alors été évincés du Nord-est du pays, et dep...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public