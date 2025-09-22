Tiktok : pourquoi il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants

Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, couvre-feu numérique, interdiction du téléphone portable à l’école… La commission TikTok propose une série de mesures strictes pour protéger les jeunes face aux dérives des plateformes numériques. Ces recommandations relancent le débat sur la nocivité des réseaux sociaux, en particul... ier chez les adolescents. Seulement, bien que la volonté politique existe, comment contrôler l’âge des utilisateurs ? Quels sont les ravages provoqués par les réseaux sociaux sur le cerveau des enfants ? On en débat avec : Samuel COMBLEZ, Psychologue, Directeur Général adjoint de E-enfance; Océane HERRERO, Journaliste Tech à Politico, Autrice de “ Le Système TikTok” aux éditions du Rocher et Rayna STAMBOLIYSKA, consultante, experte en gestion des risques, cyber-sécurité et affaires européennes, présidente de RS Strategy, auteure de l’ouvrage “La face cachée d’Internet” chez Larousse.

Voir plus