Transports : Voiture ou vélo ? la question qui embrase les municipales

À l’approche des élections municipales de 2026, la question de la mobilité, et en particulier celle des transports publics, s’impose comme un enjeu majeur. Dans plusieurs grandes villes, comme Montpellier, ces transports sont désormais gratuits, relançant le débat sur une éventuelle généralisation de la gratuité. Faut-il interdire l’accès de... s centres-villes aux véhicules les plus polluants ? Comment développer des alternatives à la voiture dans les zones rurales ? On en débat avec : Franck DHERSIN, Sénateur centriste du Nord, Membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ; Marie HUYGUES, Docteure en urbanisme et consultante sur la mobilité durable en milieu rural et Camille SELOSSE, Journaliste Transports chez Contexte

