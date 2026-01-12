Public Sénat
Le direct
Sens Public

Transports : Voiture ou vélo ? la question qui embrase les municipales

À l’approche des élections municipales de 2026, la question de la mobilité, et en particulier celle des transports publics, s’impose comme un enjeu majeur. Dans plusieurs grandes villes, comme Montpellier, ces transports sont désormais gratuits, relançant le débat sur une éventuelle généralisation de la gratuité. Faut-il interdire l’accès de...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public