Trump : braquage à la Maison-Blanche

1,4 milliards de dollars, c’est le montant de l’enrichissement de Donald Trump et de sa famille depuis son retour à la Maison-Blanche. Entre ses sociétés de merchandising, ses cryptomonnaies, les délits d’initiés à la bourse et les chefs d’État étrangers invités dans ses hôtels, le président continue les affaires en même temps qu'il gouve... rne. Faut-il d’abord penser business pour comprendre la politique étrangère de Trump ? Comment le président s'est-il enrichi aussi rapidement ? Les États-Unis restent-ils une démocratie ? On en parle avec François MIGUET, rédacteur en chef adjoint du service monde au Point, Élisa CHELLE, professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre et autrice de “La démocratie à l’épreuve du populisme - les leçons du trumpisme ” paru chez Odile Jacob et Jérôme VIALA-GAUDEFROY, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz).

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