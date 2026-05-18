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Trump : braquage à la Maison-Blanche

1,4 milliards de dollars, c’est le montant de l’enrichissement de Donald Trump et de sa famille depuis son retour à la Maison-Blanche. Entre ses sociétés de merchandising, ses cryptomonnaies, les délits d’initiés à la bourse et les chefs d’État étrangers invités dans ses hôtels, le président continue les affaires en même temps qu'il gouve...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/05/2027

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