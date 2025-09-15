Trump : ces mots qui hystérisent l'Amérique

Selon des études, Donald Trump aurait le niveau lexical d’un adolescent en 5ème. Une sémantique souvent vulgaire et outrancière, un vocabulaire volontiers provocateur, Trump a fait de ses mots un atout de sa stratégie politique. Mais en les instrumentalisant ainsi, Trump provoque surtout de la violence verbale en politique et appauvrit le débat. On e... n débat avec : Aysegül SERT, Journaliste turco-américaine, Professeure à l’école de journalisme de Sciences Po ; Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence, Auteure (en anglais) de « Populocracy » chez Agenda Publishing (juin 1019) et Jérôme VIALA-GAUDEFROY, Docteur en civilisation américaine, Chargé de cours à Sciences Po Paris, Auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz)

