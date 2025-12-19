Trump : Faut-il se préparer à la guerre ? 

En attaquant le Venezuela et en capturant son président Nicolás Maduro, les États-Unis entament 2026 sous le signe de la guerre. La pression exercée par Donald Trump sur une potentielle annexion du Groenland place les dirigeants européens devant des choix décisifs pour la sécurité et la liberté de notre continent. Faut-il se préparer à la guerre ?... Le chef d’état-major des armées avait-il prédit cette situation au congrès des maires ? Quels moyens avons-nous réellement ? On en débat avec : Général Dominique TRINQUAND, Ancien chef de la mission militaire française auprès l'ONU, Auteur de “D’un monde à l’autre” (Robert Laffont) ; Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud)

Voir plus