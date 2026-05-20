Trump/Iran : 3 mois de conflit, pour quel résultat ?

Il y a trois mois, les États-Unis et Israël attaquaient le régime iranien. Alors qu’un cessez-le-feu entre Américains et Iraniens est en vigueur depuis plusieurs semaine, malgré de nouveaux bombardements le 28 mai, un accord serait imminent entre les deux pays. Du côté du Liban, la région du Sud, notamment la ville de Tyr, a été bombardée par l'... armée israélienne qui visait le Hezbollah, allié de l’Iran. Cette guerre était-elle inévitable ? Y a-t-il un gagnant et un perdant ? Un accord entre l'Iran et les États-Unis annoncerait-il pour de bon l'arrêt de la guerre au Moyen-Orient ? On en débat avec David RIGOULET-ROZE, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques avec le dernier numéro : “Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition”, Azadeh KIAN, professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité et autrice de “Repenser le genre, l’ethnicité et la religion en Iran” (Bloomsbury) et Patricia ALLÉMONIÈRE, grand Reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” (PUF).

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