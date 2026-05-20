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Trump/Iran : 3 mois de conflit, pour quel résultat ?

Il y a trois mois, les États-Unis et Israël attaquaient le régime iranien. Alors qu’un cessez-le-feu entre Américains et Iraniens est en vigueur depuis plusieurs semaine, malgré de nouveaux bombardements le 28 mai, un accord serait imminent entre les deux pays. Du côté du Liban, la région du Sud, notamment la ville de Tyr, a été bombardée par l'...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/05/2027

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