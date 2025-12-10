Public Sénat
Le direct
Sens Public

Trump : l'année du fracas

Mercredi 17 décembre, Donald Trump a fait le bilan d’un an à la Maison Blanche. Dans un discours optimiste, le président américain a dressé le portrait d’une Amérique en plein essor, tout en multipliant les attaques contre son prédécesseur, Joe Biden, et contre les immigrés. Il a également promis une croissance économique sans précédent, une...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

39mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public