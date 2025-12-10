Trump : l'année du fracas

Mercredi 17 décembre, Donald Trump a fait le bilan d’un an à la Maison Blanche. Dans un discours optimiste, le président américain a dressé le portrait d’une Amérique en plein essor, tout en multipliant les attaques contre son prédécesseur, Joe Biden, et contre les immigrés. Il a également promis une croissance économique sans précédent, une... vision qui contraste fortement avec le ressenti d’une majorité d’Américain. Quel bilan tirer d’un an de présidence Trump ? On en débat avec : Ludivine GILLI, Directrice de l’Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, Autrice de “La révolution conservatrice aux Etats-Unis" (L’Aube); Marjorie PAILLON, Journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech et Jérôme VIALA-GAUDEFROY, Docteur en civilisation américaine, Chargé de cours à Sciences Po Paris, Auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz)

