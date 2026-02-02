Trump, Xi, Poutine : les nouveaux prédateurs

De Trump à Poutine, en passant par Xi Jinping, ces trois présidents, prédateurs et populistes, exploitent leur empire et leur puissance militaire au service d’objectifs commerciaux. Entre pétrole, terres rares, matières premières et eau… rien n’échappe à leur convoitise, mais leur emprise sur l’ordre mondial laisse craindre un système où la... loi du plus fort domine. Face à cette menace, comment l’Europe peut-elle se défendre¿? On en parle avec : Jean-Baptiste VELUT, Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l’économie et de la politique américaine contemporaine, cofondateur de l’Observatoire de la politique étrangère américaine ; Arnaud ORAIN, Economiste et Historien, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Auteur de « Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle » chez Flammarion et Mikaa BLUGEON-MERED, Chercheur senior en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l’hydrogène, du Groenland et des Pôles à l’Université du Québec à Trois-Rivières, chargé d’enseignement Pôles-Energies-Climat à l’école de Guerre, a préfacé la traduction française du livre d’Elizabeth Buchanan, “Alors tu veux acheter le Groenland...” aux éditions Saint-Simon

