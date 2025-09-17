Ukraine : à quoi joue Trump ?

Le président américain a affirmé mardi, à l'assemblé générale de l'ONU, que l’Ukraine était capable de gagner la guerre contre la Russie . C’est la dernière volte-face signée Donald Trump, qui exhorte aussi l’Otan à abattre tout avion russe qui violerait son espace aérien. Est-ce un changement de stratégie ou une énième déclaration à ... l’emporte-pièce du Président US ? Les États-Unis tournent-ils définitivement le dos au Kremlin ? Comment les Européens doivent-ils réagir face aux provocations aériennes du Kremlin ? On en débat avec : Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin et Moscou et autrice de “L'Ours et le Dragon - Russie-Chine : Histoire d’une amitié sans limites ?” paru chez Tallandier; Guillaume ANCEL, Ancien officier, Chroniqueur de guerre, Auteur de “Petites leçons sur la guerre: Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre” (Autrement). Auteur du blog “Ne pas subir” et Olivier KEMPF, Directeur du cabinet stratégique La Vigie, Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, Auteur de “Guerre d’Ukraine” (Economica)

Voir plus