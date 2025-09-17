Public Sénat
Le direct
Sens Public

Ukraine : à quoi joue Trump ?

Le président américain a affirmé mardi, à l'assemblé générale de l'ONU, que l’Ukraine était capable de gagner la guerre contre la Russie . C’est la dernière volte-face signée Donald Trump, qui exhorte aussi l’Otan à abattre tout avion russe qui violerait son espace aérien. Est-ce un changement de stratégie ou une énième déclaration à ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public