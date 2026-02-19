Public Sénat
Sens Public

Ukraine : les leçons de 4 ans de guerre

La guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année et, malgré les tentatives de pourparlers, les positions demeurent figées. L’Ukraine continue de se défendre tant bien que mal, l’Europe s’efforce de soutenir son allié, Donald Trump cherche à imposer la paix tandis que Vladimir Poutine mise sur le temps. Sur le terrain, le bilan humain ne cesse ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/02/2027

