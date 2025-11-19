Ukraine : plan de paix ou capitulation ?

Le bras de fer pour une paix en Ukraine se poursuit, et Kiev pourrait en ressortir affaibli... Avant tout plan de paix, Vladimir Poutine exige que les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, menaçant sinon d'y recourir par la force militaire...ce qu'il fait déjà sur le terrain ! Comment négocier avec le président russe ? L'Europe peut-el... le imposer sa contre-proposition de paix ? Et la méthode Trump peut-elle conduire à un cessez-le-feu sans contraindre l'Ukraine à capituler ? On en débat avec : David CADIER, Chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, Enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d'Europe à Bruges ; Paul GOGO, Journaliste, Correspondant en Ukraine puis à Moscou pour Ouest France et auteur de "Opération spéciale. Dix ans de guerre entre Russie et Ukraine, vus et vécus depuis le Donbass" (éditions du Rocher) et Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin, Londres et Moscou, Autrice de "L'Ours et le Dragon. Russie-Chine : Histoire d'une amitié sans limites ?" (Tallandier)

