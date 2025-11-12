Ukraine : pourquoi la France monte en première ligne

Accueilli par l’Élysée ce lundi 17 novembre, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé un accord militaire historique destiné à renforcer l’aviation de combat et la défense aérienne ukrainienne face à l’invasion russe. L’Ukraine veut acheter jusqu’à 100 Rafale… une déclaration d’intention qui marque le début d’un partenariat ... militaire pour la prochaine décennie. En parallèle, le chef d’État ukrainien doit mener un combat sur un second front, alors que de lourdes accusations de corruption continuent de peser sur le pays. Que peut changer cette annonce ? On en parle avec : Ulrich BOUNAT, Analyste géopolitique et chercheur associé à Eurocréative, Spécialiste de l’Europe de l’Est ; Marie JEGO, Journaliste spécialiste de la Russie au journal "Le Monde", Ancienne correspondante à Moscou et David CADIER, Chercheur en sécurité européenne à l’IRSEM, Enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe à Bruges

