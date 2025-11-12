Public Sénat
Le direct
Sens Public

Ukraine : pourquoi la France monte en première ligne

Accueilli par l’Élysée ce lundi 17 novembre, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé un accord militaire historique destiné à renforcer l’aviation de combat et la défense aérienne ukrainienne face à l’invasion russe. L’Ukraine veut acheter jusqu’à 100 Rafale… une déclaration d’intention qui marque le début d’un partenariat ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique