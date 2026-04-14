Ukraine : pourquoi la Russie n'avance plus

Au mois de mars 2026, la Russie n'a pas gagné de territoires en Ukraine. Une première depuis 2 ans et demi. Alors que la trêve de Pâques a été violée par les deux parties, les forces ukrainiennes ont réalisé un nombre record de frappes. Les infrastructures pétrolières et gazières russes ont notamment été visées. Selon les calculs de Reuters, a... u moins 40% des capacités d'exportation de pétrole brut de la Russie ont été stoppées, ce qui a aussi un impact direct sur les prix mondiaux. La résistance actuelle de l'armée ukrainienne s'explique notamment par son expertise en drones, expertise revendue aux pays du golfe pour combattre les missiles iraniens Shahed, déjà utilisés par l'armée russe sur le front. Du côté de l'Union européenne, la victoire du nouveau Premier ministre hongrois Péter Magyar peut rebattre les cartes. Vlodimir Zelensky espère recevoir le prêt européen de 90 milliards d'euros, jusque-là bloqué par Viktor Orbán. Pourquoi l'armée russe ne progresse plus ? Quelle est la stratégie militaire de l'armée ukrainienne ? Comment est-elle devenue experte en drones ? On en parle avec Marie JÉGO, journaliste spécialiste de la Russie au Monde et ancienne correspondante à Moscou, Vera GRANTSEVA, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de la Russie et Mickaël VALLET, sénateur PS de la Charente-Maritime et membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

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