Ukraine : Zelensky est-il en train de perdre la guerre ?

C’est dans un contexte toujours incertain que des négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent ce jeudi 5 février à Abou Dhabi afin de tenter de relancer des pourparlers pour mettre un terme à quatre années de guerre en Ukraine. Pour le moment, seul un échange de prisonniers a eu lieu... Est-ce un marché de dupes pour l’Ukraine ? ... Pourquoi l’armée russe progresse dans le Donbass ? Emmanuel Macron va-t-il relancer le dialogue avec Vladimir Poutine ? On en débat avec : Marie JÉGO, Journaliste spécialiste de la Russie au journal Le Monde, Ancienne correspondante à Moscou ; Jérôme CLECH, Chercheur associé au Hub d’innovation technologique et d’affaires stratégiques à Sciences Po Paris, Auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann) et Nicole GNESOTTO, Vice-présidente de l’institut Jacques Delors, Autrice “Fractures dans l'Occident: Comment en est-on arrivé là, comment en sortir ?” (Odile Jacob)

