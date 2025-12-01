Public Sénat
Un an après Bachar-el-Assad, une Syrie encore fragile

Il y a un an, le 8 décembre 2024, tombait le régime du dictateur syrien Bachar El Assad. Douze mois plus tard, l’heure est au bilan pour les Syriens...Le nouveau président a-t-il réussi à se détacher de son passé lié à Al-Qaïda ? A-t-il instauré la charia dans le pays ? Pourquoi bénéficie-t-il des faveurs de dirigeants occidentaux, notamment D...

