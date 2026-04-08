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Un statut de repenti pour casser le narcotrafic

Le narcotrafic ne faiblit pas en France. Les prises liées à la cocaïne ont augmenté de 18% en un an. Pour contrer les mafias, la loi contre le narcotrafic, adoptée en 2025, met en place un nouveau statut des repentis, qui vient d’entrer en vigueur. Il prévoit des réductions de peine plus importantes et concernera les auteurs de crimes graves. Ils po...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/04/2027

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