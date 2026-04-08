Un statut de repenti pour casser le narcotrafic

Le narcotrafic ne faiblit pas en France. Les prises liées à la cocaïne ont augmenté de 18% en un an. Pour contrer les mafias, la loi contre le narcotrafic, adoptée en 2025, met en place un nouveau statut des repentis, qui vient d’entrer en vigueur. Il prévoit des réductions de peine plus importantes et concernera les auteurs de crimes graves. Ils po... urront également bénéficier d'un programme de protection et de réinsertion. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est inspiré du modèle italien qui a permis de réduire drastiquement les assassinats mafieux dans le pays. Quelles leçons peut-on tirer du modèle italien ? Le statut des repentis est-il un pilier indispensable de la lutte contre le trafic de drogue ? Comment protéger efficacement les repentis ? On en parle avec Étienne BLANC, sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur le narcotrafic, Évelyne SIRE-MARIN, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, Clotilde CHAMPEYRACHE, économiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), directrice du pôle Sécurité Défense Renseignement et autrice de “Géopolitique des mafias” au Cavalier bleu et en duplex, Lynda DEMATTEO, anthropologue au CNRS et enseignante à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).

Voir plus