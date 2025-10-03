Une crise politique : combien ça coûte ?

La démission surprise de Sébastien Lecornu de son poste de Premier ministre a provoqué un nouveau séisme sur les marchés financiers...Quelles sont les conséquences économiques de ce chaos politique ? Le décrochage de l'économie française est-il vraiment enclenché ? On en débat avec : Béatrice MATHIEU, Grand reporter économie à L'Express ; Thom... as GRJEBINE, Economiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales), Responsable du programme “Macroéconomie et finance internationale” et Anne-Laure DELATTE, Economiste, Directrice de recherche au CNRS, rattachée à l’Université Paris Dauphine, Autrice de “L ‘état droit dans le mur” aux éditions Points

