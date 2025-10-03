Public Sénat
Une crise politique : combien ça coûte ?

La démission surprise de Sébastien Lecornu de son poste de Premier ministre a provoqué un nouveau séisme sur les marchés financiers...Quelles sont les conséquences économiques de ce chaos politique ? Le décrochage de l'économie française est-il vraiment enclenché ?

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 08/10/2026

Sens Public