USA-Europe : Trump officialise la rupture

La Maison-Blanche a publié ce vendredi sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, dans laquelle Donald Trump s'en prend directement à l’Europe. Les alliances historiques de Washington semblent reléguées au second plan, marquant une rupture inédite avec l’ordre international établi depuis 1945. Faut-il désormais considérer les États-Unis com... me un ennemi de l’Europe¿? Comment l’administration Trump entend-elle soutenir les forces politiques d’extrême droite sur le continent¿? Quelle leçon l’Union européenne doit-elle en tirer¿? Et quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur nos armées et nos services de renseignement¿? On en parle avec : Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) ; Giovanna DE MAIO, Enseignante de politique étrangère américaine à Sciences Po Paris et Didier LAURAS, Journaliste à l’AFP, Coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis

