USA : Trump est-il devenu fou ?

Faut-il s’inquiéter de l’état de la santé mentale de Donald Trump ? Depuis le début de son second mandat, les signaux d’alerte se multiplient et chaque jour le président nous présente des décisions controversées. De sa nièce au premier ministre slovaque en passant par les journalistes américains, l'hypothèse d'éventuels troubles psychiatriq... ues non diagnostiqués est publiquement formulée. Le président des États-Unis a-t-il perdu la raison ? Est-ce une manipulation de ses adversaires ? Une stratégie pour déstabiliser ses interlocuteurs ? On en parle avec : Marjorie PAILLON, Journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech; Didier LAURAS, Coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis pour l’AFP et : Jérôme VIALA-GAUDEFROY, Docteur en civilisation américaine, Auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz), Chargé de cours à Sciences Po Paris

Voir plus