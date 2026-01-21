Public Sénat
USA : Trump est-il devenu fou ?

Faut-il s’inquiéter de l’état de la santé mentale de Donald Trump ? Depuis le début de son second mandat, les signaux d’alerte se multiplient et chaque jour le président nous présente des décisions controversées. De sa nièce au premier ministre slovaque en passant par les journalistes américains, l'hypothèse d'éventuels troubles psychiatriq...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/01/2027

