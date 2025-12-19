Venezuela : Trump peut-il tout se permettre ? 

Après son arrestation le samedi 3 janvier, l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro doit comparaître devant un juge à New York ce lundi. Cette arrestation permet un accès privilégié aux États-Unis au pétrole du Venezuela, pays possédant les plus grandes réserves mondiales d'or noir. Donald Trump semble ainsi négliger le droit internat... ional et cherche à transformer l’Amérique latine en son terrain d’influence. Quelles sont les répercussions de ce premier coup de force de l’année¿? Quel avenir politique pour le Venezuela ? Et que prévoit le droit international concernant les méthodes employées par Donald Trump¿? On en débat avec : Maud QUESSARD, Directrice du domaine “Espace Transatlantique/Russie” à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire), Spécialiste des politiques étrangères des États-Unis et des guerres de l’information, Publication d'une étude sur “La Puissance sans principe - Géopolitique du Trumpisme” pour l’IRSEM ; Jean-Jacques KOURLIANDSKY, Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès et Ben BARNIER, Grand Reporter à France Télévisions

