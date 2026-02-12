Venezuela : un pays vassalisé par Trump ?

Un peu plus d'un mois après la capture du président Nicolás Maduro, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, annonce une amnistie et la fermeture de la pire prison du pays, sous la pression de Donald Trump. Dans le même temps, le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, s'est accordé avec Delcy Rodriguez sur une augmentation de la productio... n de pétrole vénézuélien. Que cherchait Donald Trump en enlevant Maduro sur son propre territoire ? Qui dirige le Vénézuéla aujourd'hui ? Qui a la main sur le pétrole ? On en parle avec : Saraï SUAREZ, Journaliste indépendante vénézuélienne, Presse écrite dans la Gran Aldea ; Giovanna DE MAIO, Chercheuse associée à la George Washington University, Enseignante de politique étrangère américaine à Sciences Po Paris et Béligh NABLI, Professeur des universités, Auteur de "L'Etat de droit" (Que sais-je ?)

Voir plus