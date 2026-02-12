Public Sénat
Le direct
Sens Public

Venezuela : un pays vassalisé par Trump ?

Un peu plus d'un mois après la capture du président Nicolás Maduro, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, annonce une amnistie et la fermeture de la pire prison du pays, sous la pression de Donald Trump. Dans le même temps, le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, s'est accordé avec Delcy Rodriguez sur une augmentation de la productio...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public