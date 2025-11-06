Victoires démocrates, Epstein, Shutdown : Trump affaibli ?

Cette semaine marque un tournant pour Donald Trump, confronté à la première crise politique de son second mandat. Entre défaites électorales, fin de la paralysie budgétaire, opposition d'un juge sur sa politique d'immigration et de nouvelles accusations dans l’affaire Epstein... Donald Trump serait-il dans une impasse politique ? Est-il affaibli ? On... en parle avec : Nicole BACHARAN, Historienne et politologue, Spécialiste des Etats-Unis, Auteure avec Dominique Simmonet de “Requiem pour le monde libre” (Editions de l’Observatoire) ; Didier LAURAS, Coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis pour l’AFP et Marjorie PAILLON, Journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech

