Public Sénat
Le direct
Sens Public

Victoires démocrates, Epstein, Shutdown : Trump affaibli ?

Cette semaine marque un tournant pour Donald Trump, confronté à la première crise politique de son second mandat. Entre défaites électorales, fin de la paralysie budgétaire, opposition d'un juge sur sa politique d'immigration et de nouvelles accusations dans l’affaire Epstein... Donald Trump serait-il dans une impasse politique ? Est-il affaibli ? On...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

46mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public