Public Sénat
Le direct
Sens Public

Violences sexuelles à l'école : pourquoi nos enfants sont mal protégés

Depuis le début de l’année, 19 animateurs ont été suspendus pour des soupçons de faits à caractère sexuel, et 15 enquêtes ont été ouvertes pour des agressions sexuelles présumées. Alors que plusieurs affaires de violences sexuelles ont récemment secoué les écoles, parents d’élèves, syndicats et animateurs du périscolaire ont manifesté ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public