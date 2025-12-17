Violences sexuelles à l'école : pourquoi nos enfants sont mal protégés

Depuis le début de l’année, 19 animateurs ont été suspendus pour des soupçons de faits à caractère sexuel, et 15 enquêtes ont été ouvertes pour des agressions sexuelles présumées. Alors que plusieurs affaires de violences sexuelles ont récemment secoué les écoles, parents d’élèves, syndicats et animateurs du périscolaire ont manifesté ... ce mardi 16 décembre pour interpeller les élus parisiens. Comment instaurer une véritable culture de protection des enfants¿? Qui est chargé de contrôler le recrutement dans le périscolaire¿? Faut-il rendre les crimes sexuels imprescriptibles¿? On en parle avec : Arnaud GALLAIS, Anthropologue, Fondateur de l’association Mouv’Enfants, Ancien membre de la Ciivise, auteur de “J’étais un enfant” paru chez Flammarion ; Magali LAFOURCADE, Magistrate, Présidente de l’Institut français des droits et des libertés. Autrice de “Démasculiniser la Justice” aux éditions Les Petits Matins , Autrice de “Démasculiniser la justice” aux éditions Les Petits Matins et Aurélie GAGNIER, Professeure des écoles, Porte-parole de la FSU-SNUipp

