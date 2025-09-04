Vote de confiance : Bayrou renversé, Macron en première ligne

Ce lundi 8 septembre, tous les regards étaient tournés vers l’Assemblée nationale. C’est désormais officiel : il aura manqué 86 votes au Premier ministre pour prolonger son bail à Matignon. Ce rejet oblige le Premier ministre à présenter sa démission demain à l’Élysée. C’est un moment historique sous la Ve République, car jamais un chef ... de gouvernement n’avait été renversé par un vote de confiance. Bayrou devient ainsi le premier à connaître cette issue après seulement huit mois à Matignon. Emmanuel Macron doit maintenant trouver un successeur rapidement, sous la pression des partis et des oppositions. Qui pourrait reprendre la tête du gouvernement et sur quelle base construire une majorité viable¿? Combien de temps la gauche pourrait-elle tenir si elle était au pouvoir¿? Et la dissolution de l’Assemblée nationale, réclamée par le Rassemblement National, changerait-elle réellement la donne¿ ? Pour en parler : Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale pour l’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » qui paraît ce mercredi chez Odile Jacob ; Bérengère BONTE, Journaliste politique ; Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre.

