Public Sénat
Le direct
Sens Public

Vote de confiance : Bayrou renversé, Macron en première ligne

Ce lundi 8 septembre, tous les regards étaient tournés vers l’Assemblée nationale. C’est désormais officiel : il aura manqué 86 votes au Premier ministre pour prolonger son bail à Matignon. Ce rejet oblige le Premier ministre à présenter sa démission demain à l’Élysée. C’est un moment historique sous la Ve République, car jamais un chef ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public