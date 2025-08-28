Public Sénat
Vote de confiance : pourquoi Bayrou fait semblant d'y croire

Une nouvelle phase de la crise politique s'ouvre, et François Bayrou pourrait bien perdre son pari d'avoir engagé la responsabilité de son gouvernement via un très hypothétique vote de confiance favorable des députés. En cas de démission, quelles solutions s'offrent au président de la République Emmanuel Macron ? Après l'annonce du Premier ministr...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2026

