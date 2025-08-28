Vote de confiance : pourquoi Bayrou fait semblant d'y croire

Une nouvelle phase de la crise politique s'ouvre, et François Bayrou pourrait bien perdre son pari d'avoir engagé la responsabilité de son gouvernement via un très hypothétique vote de confiance favorable des députés. En cas de démission, quelles solutions s'offrent au président de la République Emmanuel Macron ? Après l'annonce du Premier ministr... e, le 26 août 2025, d'avoir recours à l'article 49-1 de la Constitution, les différents partis de l'opposition avaient alors immédiatement exprimé leurs intentions de vote à l'Assemblée nationale. Depuis, le Parti socialiste a esquissé un projet de budget lors de son université d'été le week-end dernier, avec Matignon en ligne de mire. Que donneront malgré tout les ultimes consultations entre François Bayrou et les chefs de partis ? Un compromis est-il encore possible ? Sens Public en débat sur son plateau, avec Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne, Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Bastien FRANÇOIS, Professeur de science politique à l'université Paris 1, Auteur de "Les mots-clés du droit constitutionnel" (Dalloz).

Voir plus