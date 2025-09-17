Zucman : totem ou tabou ?

C’est la proposition budgétaire qui agite tout l’échiquier politique : la taxe Zucman. Elle fait débat à droite, interpelle le gouvernement, et mobilise à gauche. Synonyme de justice fiscale pour les uns, bombe économique pour les autres, la taxe Zucman va-t-elle détruire l’économie française comme l'affirme Bernard Arnault ? Quel dispositif a... lternatif pourrait proposer le Premier ministre pour taxer les ultra-riches ? On en parle avec Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France ; Matthieu ARON, Journaliste au service politique Nouvel Obs, Auteur avec Caroline Michel-Aguirre de « Le grand détournement: Comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État » (Allary) et Mathieu PLANE, Economiste à l’OFCE

