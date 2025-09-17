Public Sénat
Sens Public

Zucman : totem ou tabou ?

C’est la proposition budgétaire qui agite tout l’échiquier politique : la taxe Zucman. Elle fait débat à droite, interpelle le gouvernement, et mobilise à gauche. Synonyme de justice fiscale pour les uns, bombe économique pour les autres, la taxe Zucman va-t-elle détruire l’économie française comme l'affirme Bernard Arnault ? Quel dispositif a...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

