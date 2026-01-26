Public Sénat
80 ans de l’Équipe, une histoire sportive de la France

Le 28 février 1946 naissait en France le journal L’Équipe. 80 ans plus tard, Sport, etc. retrace l’histoire de ce quotidien qui depuis des décennies accompagne et renseigne les amateurs de sport. Caroline Delage et ses invités reviennent sur les Unes qui ont le plus marqué les esprits, ils se demandent comment le quotidien sportif a évolué au fil ...

Publié le

Invités

Marie-Amélie Le Fur, David Ros, Georges Vigarello, Jean-Luc Marion, Frédérique Galametz

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/02/2027

