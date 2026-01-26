80 ans de l’Équipe, une histoire sportive de la France
Le 28 février 1946 naissait en France le journal L’Équipe. 80 ans plus tard, Sport, etc. retrace l’histoire de ce quotidien qui depuis des décennies accompagne et renseigne les amateurs de sport. Caroline Delage et ses invités reviennent sur les Unes qui ont le plus marqué les esprits, ils se demandent comment le quotidien sportif a évolué au fil ... des années et en quoi son histoire reflète l’évolution de la place du sport dans la société.
