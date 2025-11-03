Esport… un sport comme les autres ?

Connaissez-vous l’eSport ? En France, on dénombre près de 5 millions de participants. Largement pratiqué et plébiscité par une nouvelle génération, l’eSport fait appel à des capacités de réaction hors normes. Mais jouer à des jeux sur écran par équipes et lors de grandes compétitions suffit-il à catégoriser l’eSport comme une activité ... sportive ? Au moment où collectivement la société s’interroge sur la sédentarité, et pousse à l’effort physique Caroline Delage et ses invités en débattent sur le plateau de Sport, etc.

