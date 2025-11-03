Public Sénat
Esport… un sport comme les autres ?

Connaissez-vous l’eSport ? En France, on dénombre près de 5 millions de participants. Largement pratiqué et plébiscité par une nouvelle génération, l’eSport fait appel à des capacités de réaction hors normes. Mais jouer à des jeux sur écran par équipes et lors de grandes compétitions suffit-il à catégoriser l’eSport comme une activité ...

Publié le

Invités

Sonia de La Provoté, Imanol Corcostegui, Arthur Lefort, Allison Pineau, Arnaud JERALD, Nicolas BESOMBES

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/12/2026

