Féminisation du sport : en route vers l’égalité ?

Coupe du monde de rugby, Tour de France, hand-ball ou volley, le sport féminin entre-t-il dans une nouvelle ère ? Avec des audiences record ces derniers mois, la révolution du sport féminin est-elle en marche ? Sa transition est-elle réelle ou le résultat d’un effet de mode post JO ? Parité, salaire, encadrement, le pari est-il gagné ? Caroline Del...

Publié le

Invités

Lénaïg Corson, Violette Dorange Dorange, Rachel Pretti, Cédric Vial¿, Amélie Oudéa-Castéra Amélie Oudéa-Castéra

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/10/2026

