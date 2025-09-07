Féminisation du sport : en route vers l’égalité ?

Coupe du monde de rugby, Tour de France, hand-ball ou volley, le sport féminin entre-t-il dans une nouvelle ère ? Avec des audiences record ces derniers mois, la révolution du sport féminin est-elle en marche ? Sa transition est-elle réelle ou le résultat d’un effet de mode post JO ? Parité, salaire, encadrement, le pari est-il gagné ? Caroline Del... age et ses invités en débattent sur le plateau de Sport, etc. Féminisation du sport, Alpes 2030 ou encore course au large, Sport, etc est sur tous les terrains pour sa rentrée 2025.

Voir plus