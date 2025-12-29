Mondial de foot : un rendez-vous planétaire sur fond de crise politique

À moins de six mois du coup d’envoi des compétitions, la Coupe du monde de foot 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’annonce comme un évènement majeur du point de vue géopolitique. À l’heure où Donald Trump n’en finit plus de bousculer le monde avec ses ambitions sur le Groenland et les outrance... s de sa police anti-immigration, quelle importance accorder aux appels au boycott ? Et enfin, au regard des tarifs annoncés pour les billets en 2026, l’événement est-il toujours la grande manifestation populaire promise par les organisateurs ? Caroline Delage et ses invités en débattent sur le plateau de Sport, etc.

