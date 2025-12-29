Public Sénat
Sport, etc.

Mondial de foot : un rendez-vous planétaire sur fond de crise politique

À moins de six mois du coup d’envoi des compétitions, la Coupe du monde de foot 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’annonce comme un évènement majeur du point de vue géopolitique. À l’heure où Donald Trump n’en finit plus de bousculer le monde avec ses ambitions sur le Groenland et les outrance...

Publié le

Invités

Jérémy Bacchi, Lukas Aubin, Patrick Bonin, Jean-Claude DARMON, Etienne Moatti, Nathan CHAIZE

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/01/2027

