Stéroïdes anabolisants, antidouleurs, ... : le fléau du dopage dans le sport amateur

Avec 91 athlètes français testés positifs en 2024, la France réussit le triste exploit d'être le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de cas de dopage parmi ses athlètes. Un fléau qui, selon un rapport de l'INSERM, se propage dans les salles de musculation et sur les terrains de course amateurs. L'usage de stéroïdes anabolisants, d'anti... douleurs, d'anti-inflammatoires, ou encore de compléments alimentaires serait-il devenu une banalité. Alors, comment endiguer le phénomène ? Quelles conséquences sur la santé ? Caroline Delage et ses invités en débattent sur le plateau de Sport, etc. Nos invités : Claude KERN - Sénateur Union Centriste du Bas-Rhin, Jean GALFIONE - manager programme olympique 2028,¿Sébastien LE GARREC - Chef du Pôle Médical à l'INSEP, Clémentine Blondet rédactrice en chef omnisports à L'Équipe et en duplex Baptiste Cartieaux Sportif de haut niveau.

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