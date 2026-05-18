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Stéroïdes anabolisants, antidouleurs, ... : le fléau du dopage dans le sport amateur

Avec 91 athlètes français testés positifs en 2024, la France réussit le triste exploit d'être le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de cas de dopage parmi ses athlètes. Un fléau qui, selon un rapport de l'INSERM, se propage dans les salles de musculation et sur les terrains de course amateurs. L'usage de stéroïdes anabolisants, d'anti...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/4000

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