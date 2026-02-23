Violences sexuelles dans le sport, six ans après MeToo Sport, où en est-on ?

En 2020, la patineuse Sarah Abitbol révélait avoir été violée par son entraîneur quand elle était adolescente. Son témoignage a permis de libérer la parole, ouvrant la voie à une longue liste de révélations et de témoignages dans de nombreuses disciplines. Six ans plus tard et presque dix ans après la déferlante MeToo, la prise de conscience d... ans l’univers du sport est-elle à la hauteur des enjeux ? Le temps du silence et de l’omerta est-il définitivement derrière nous ? Qu'a apporté la loi de 2024 portée par le sénateur socialiste de l'Aude Sébastien Pla ? Caroline Delage et ses invités reviennent sur ce fléau et font le point sur les moyens mis en place pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport.

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