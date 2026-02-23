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Sport, etc.

Violences sexuelles dans le sport, six ans après MeToo Sport, où en est-on ?

En 2020, la patineuse Sarah Abitbol révélait avoir été violée par son entraîneur quand elle était adolescente. Son témoignage a permis de libérer la parole, ouvrant la voie à une longue liste de révélations et de témoignages dans de nombreuses disciplines. Six ans plus tard et presque dix ans après la déferlante MeToo, la prise de conscience d...

Publié le

Invités

Sébastien Pla, Hortense Leblanc, Jean-Denis Coquard, Arnaud Delubac, Mathilde De Kerangat

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

54mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2027

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