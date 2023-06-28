La Nationale 7 avec Pascal Légitimus

La route du Pays Bigouden avec Jacques Weber
Accompagnée de Pascal Légitimus, ancien "inconnu", virtuose de l'humour et acteur caméléon, Nathalie Schraen-Guirma nous invite à prendre la route des vacances avec son multivan multicolore, sur la fameuse Nationale 7 entre Valence et Saint-Tropez. Au fil de la route, Nathalie et Pascal découvrent Montélimar et ses fameux nougats, Aix-en-Provence et s... es incontournables santons ou encore la Basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume.
