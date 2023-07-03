La route de la Côte d'Emeraude avec Catherine Jacob
Sur les routes mythiques de France
De Cancale à la Baie de Saint-Brieuc, cette route nous plonge dan un patrimoine exceptionnel empreint de souvenirs laissés par de grands marins et de grands navigateurs. Aux côtés de Nathalie Schraen-Guirma, la comédienne Catherine Jacob partage son amour pour cette côte bretonne et livre ses coups de coeur, notamment pour le chef cancalais Olivier Roe... llinger qui a crée un potager unique face à la baie. Plus loin, à Saint-Malo, une déambulation sur les majestueux remparts nous permet de découvrir l'histoire de la cité et de ses enfants célèbres. Le voyage s'achève sur les larges étendues d'eau et de sable de la Baie de Saint-Brieuc dont l'amplitude remarquable des marées permet de cultver les moules sur bouchot.
