La route des Grandes Alpes avec Jean-Louis Etienne.
Sur les routes mythiques de France
Accompagnée de l'explorateur Jean-Louis Etienne, premier homme à atteindre le Pôle Nord à pied en solitaire, Nathalie Schraen-Guirma nous invite à prende un grand bol d'air sur l'une des plus belles routes de France, la route des Grandes Alpes. De Thonon-les-Bains jusqu'à Nice, à bord du multivan bicolore de l'émission, Nathalie et son invité avalen... t plus de 700 km de route à travers les plus hauts massifs d'Europe. Ce road-trip sur la route des Grandes Alpes nous permet de tout savoir sur la station d'Avoriaz, de découvrir la saga Opinel et son fameux couteau à Saint-Jean-de-Maurienne et d'entrer dans le fabuleux univers des chiens de traineau à Vars.
