Public Sénat
Sur les routes mythiques de France

La route des Grandes Alpes avec Jean-Louis Etienne.

Accompagnée de l'explorateur Jean-Louis Etienne, premier homme à atteindre le Pôle Nord à pied en solitaire, Nathalie Schraen-Guirma nous invite à prende un grand bol d'air sur l'une des plus belles routes de France, la route des Grandes Alpes. De Thonon-les-Bains jusqu'à Nice, à bord du multivan bicolore de l'émission, Nathalie et son invité avalen...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/08/2025

