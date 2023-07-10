Public Sénat
Sur les routes mythiques de France

La route du Pays Lyonnais avec Eric-Emmanuel Schmitt

Nathalie Schraen-Guirma retrouve l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt à Oingt, au coeur des monts du Beaujolais, pour une traversée du Pays Lyonnais. Au programme de ce voyage : La Tourette, couvent bâti par Le Corbusier et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, puis Lyon, avec deux de ses joyaux, l'Opéra et l'Institut Paul Bocuse, l'une des écoles de ...

Publié le

Présentateur

Nathalie Schraen-Guirma

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/08/2025

