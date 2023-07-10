La route du Pays Lyonnais avec Eric-Emmanuel Schmitt

Nathalie Schraen-Guirma retrouve l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt à Oingt, au coeur des monts du Beaujolais, pour une traversée du Pays Lyonnais. Au programme de ce voyage : La Tourette, couvent bâti par Le Corbusier et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, puis Lyon, avec deux de ses joyaux, l'Opéra et l'Institut Paul Bocuse, l'une des écoles de ... cuisine les plus réputées au monde. Enfin, après avoir longé le Parc régional naturel du Pilat, Nathalie et Eric-Emmanuel découvrent le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, pour une plongée dans l'époque gallo-romaine.

