Sur La Route des Châteaux de la Loire avec Nicolas Vanier

C'est l'aventurier et réalisateur Nicolas Vanier qui accompagne Nathalie Schraen-Guirma sur la route des châteaux de la Loire. Ils partent sur les traces de François 1er à l'époque où la cour était installée dans la région. De Sully sur Loire, entre Sologne et Forêt, à Montsoreau, aux portes de l'Anjou, ils visitent les plus belles demeures royale... s comme Chambord et Amboise. Le voyage est l'occasion pour Nicolas Vanier de dévoiler ses talents de cavalier et de partager également sa connaissance de la faune sauvage, car la région abrite une forte densité de cerfs et de sangliers.

Voir plus