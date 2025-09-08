5ème anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty : Il y a-t-il un avant et un après ?

Cela fait cinq ans que Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie sans histoire à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a été décapité à deux pas de son établissement par un terroriste islamiste. Cinq ans de traumatisme profond, ravivé par l’assassinat, il y a 2 ans, de Dominique Bernard, professeur à Arras. L’assassinat dramatique ... de Samuel Paty a-t-il provoqué un électrochoc et fait bouger les lignes ? L’école et les enseignants sont-ils mieux accompagnés et mieux armés face aux déstabilisations religieuses ? Y a-t-il un Avant et un Après Samuel Paty ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

