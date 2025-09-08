Public Sénat
5ème anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty : Il y a-t-il un avant et un après ?

Cela fait cinq ans que Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie sans histoire à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a été décapité à deux pas de son établissement par un terroriste islamiste. Cinq ans de traumatisme profond, ravivé par l’assassinat, il y a 2 ans, de Dominique Bernard, professeur à Arras. L’assassinat dramatique ...

Publié le

Invités

Laurent Lafon, Mahi Traoré, Fatiha Agag-Boudjahlat, Najat Vallaud-Belkacem

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/10/2026

