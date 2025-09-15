80 ans de la Sécurité sociale, est-ce toujours un modèle d’avenir ?

C’est un modèle unique au monde, le symbole d’une France solidaire, une fierté nationale, presque une idole… La Sécurité sociale fête cette année ses 80 ans mais le fameux « trou de la Sécu » a lui près de 60 ans. A l’heure où les comptes publics affichent un déficit abyssal, alors que la pyramide des âges s’inverse, son avenir et son ... financement posent question. La Sécurité sociale est-elle un colosse aux pieds d’argile ? Un système à bout de souffle ? Ou au contraire, est-elle toujours un modèle d’avenir qui permet Français d’être mieux soignés qu’ailleurs, de vivre plus âgés et dans de meilleures conditions ? Quels sont les défis auxquels la Sécurité sociale va devoir faire face ? Tâm Tran Huy et ses invités ouvrent le débat.

