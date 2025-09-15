Public Sénat
Un monde en doc

80 ans de la Sécurité sociale, est-ce toujours un modèle d’avenir ?

C’est un modèle unique au monde, le symbole d’une France solidaire, une fierté nationale, presque une idole… La Sécurité sociale fête cette année ses 80 ans mais le fameux « trou de la Sécu » a lui près de 60 ans. A l’heure où les comptes publics affichent un déficit abyssal, alors que la pyramide des âges s’inverse, son avenir et son ...

Publié le

Invités

Jean-Marc Daniel, Élisabeth Doineau, Nicolas Da Silva, Pierre Pribile

Thématique

Société

Présentateur

Tâm Tran Huy

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/10/2026

