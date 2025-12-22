Addiction des jeunes aux écrans : quelle prévention, quel encadrement ?

Smartphones, tablettes, ordinateurs, d'après Santé publique France, les enfants de 6 à 17 ans passeraient en moyenne plus de 4h par jour sur un écran, hors temps scolaire… C’est donc un sujet central pour les jeunes, les parents et aujourd’hui les pouvoirs publics au point que plusieurs textes arrivent en discussion au Parlement… Celui des écran... s et des conséquences de leur exposition aux enfants et aux adolescents. Mais alors comment les éduquer à la pratique des écrans¿? Comment encadrer l’accès des plus jeunes aux réseaux sociaux¿? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

