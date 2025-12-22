Public Sénat
Addiction des jeunes aux écrans : quelle prévention, quel encadrement ?

Smartphones, tablettes, ordinateurs, d'après Santé publique France, les enfants de 6 à 17 ans passeraient en moyenne plus de 4h par jour sur un écran, hors temps scolaire… C’est donc un sujet central pour les jeunes, les parents et aujourd’hui les pouvoirs publics au point que plusieurs textes arrivent en discussion au Parlement… Celui des écran...

Publié le

Invités

Catherine Morin-Desailly, François Saltiel, Serge Tisseron, Gilles Vernet

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/01/2027

