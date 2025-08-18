Alzheimer : quelles aides pour les malades et leurs proches ?
Elle appartient à la famille des maladies neurodégénératives, affecte surtout la mémoire de personnes âgées voire très âgées, mais pas seulement… La maladie d’Alzheimer touche près d’1 million de personnes en France et embarque dans la détresse qu’elle provoque les proches, la famille, le conjoint… Alors, où en sont la recherche et les... traitements ? Où en est la législation pour accompagner les malades et leurs proches-aidants ? Et compte tenu du vieillissement, fait-on tout ce qu’il faut pour se préparer aux années à venir ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.
