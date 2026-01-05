Brigitte Bardot et la cause animale : quel bilan ? Quel avenir ?

Le 28 décembre dernier, c’est une immense star qui nous a quittés, un visage du cinéma qui a fait rayonner la France partout dans le monde, une icône presque intouchable : Brigitte Bardot. Actrice, parfois chanteuse mais aussi et surtout ardente défenseuse de la cause animale… Une femme qui a alerté avant tout le monde sur la maltraitance animale, ... malgré les regards moqueurs, malgré les remarques sexistes, et qui a fini, en partant de rien, par créer une Fondation puissante, qui œuvre chaque jour et poursuit son combat. Pourtant, les hommages aujourd’hui sont mitigés, y compris dans le camp de ceux qui partagent son amour pour les bêtes. Pourquoi ce malaise ? Son combat aussi louable soit-il, doit-il être exploré au travers d’un prisme politique et idéologique ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

