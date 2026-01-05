Public Sénat
Brigitte Bardot et la cause animale : quel bilan ? Quel avenir ?

Le 28 décembre dernier, c’est une immense star qui nous a quittés, un visage du cinéma qui a fait rayonner la France partout dans le monde, une icône presque intouchable : Brigitte Bardot. Actrice, parfois chanteuse mais aussi et surtout ardente défenseuse de la cause animale… Une femme qui a alerté avant tout le monde sur la maltraitance animale, ...

Daniel Salmon, Nadine Bellurot, Wendy Bouchart, Eric Baratay

Société

Rebecca Fitoussi

35mn

Jusqu'au 07/02/2027

