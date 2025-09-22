Public Sénat
Bruno Retailleau : Peut-il encore être le héros-surprise de son camp ?

Pendant un temps il fut le héros-surprise de la droite française mais au fil des péripéties gouvernementales, son image s’est quelque peu écornée… Élu du Sénat, président des sénateurs Les Républicains, le grand public l’a découvert lorsqu’il est devenu ministre de l’Intérieur en septembre 2024… Alors, qui est Bruno Retailleau ? Peut...

Publié le

Invités

Rachid Temal, Gilles Finchelstein, Agnès Evren, Caroline Michel-Aguirre

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/10/2026

