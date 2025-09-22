Bruno Retailleau : Peut-il encore être le héros-surprise de son camp ?

Pendant un temps il fut le héros-surprise de la droite française mais au fil des péripéties gouvernementales, son image s’est quelque peu écornée… Élu du Sénat, président des sénateurs Les Républicains, le grand public l’a découvert lorsqu’il est devenu ministre de l’Intérieur en septembre 2024… Alors, qui est Bruno Retailleau ? Peut... -on le considérer comme « le sauveur » d’un parti que l’on disait mourant ? Son retrait du gouvernement Lecornu et les divisions qui ont suivi ont-ils porté un coup à la droite française ? Et son avenir à lui, comment va-t-il s’écrire en vue de la présidentielle de 2027 ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

