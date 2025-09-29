Cancer du poumon : Comment dénormaliser le tabac ?

Après l’augmentation du prix des cigarettes, la mise en place d’images dissuasives sur les paquets, le dépistage précoce… que peuvent-faire les pouvoirs publics et les services de santé pour limiter les ravages du tabac ? Que faut-il faire pour en finir avec le cancer du poumon ? Est-ce seulement possible ? Et comment prévenir des dangers du vapot... age qui séduit notamment les femmes et les jeunes ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

