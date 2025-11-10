Conflits de voisinage : comment faire pour vivre ensemble ?

Câ€™est un sujet extrÃªmement concernant, prÃ¨s dâ€™un FranÃ§ais sur deux dit avoir dÃ©jÃ Ã©tÃ© gÃªnÃ© par ses voisins et avoir subi des nuisancesâ€¦ Cela peut sembler anodin, anecdotique, cela peut mÃªme faire sourire, mais les querelles de voisinage peuvent dÃ©boucher sur des violences et finir devant les tribunaux. Avant dâ€™en arriver lÃ , il y a ce quâ... €™on appelle les Â« conciliateurs de justice Â» ou des mÃ©diateurs, assermentÃ©s, souvent bÃ©nÃ©voles, au service dâ€™une ville, dâ€™un bailleur social ou du ministÃ¨re de la Justice qui tentent dâ€™apaiser les choses. Mais alors, que se passe-t-il ? Est-ce que les conflits entre voisins ont toujours existÃ© ou est-ce que nous ne savons plus vraiment vivre les uns Ã cÃ´tÃ© des autres ? Avons-nous perdu le sens de la vie en collectivitÃ© ? Est-ce que câ€™est liÃ© Ã lâ€™habitat, Ã nos modes de vies, Ã nos seuils de tolÃ©rance qui auraient changÃ© ? Rebecca Fitoussi et ses invitÃ©s ouvrent le dÃ©bat.

Voir plus