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Covid : 6 ans après, la question des origines demeure

Cela fait 6 ans que le sujet occupe chercheurs, scientifiques et instances sanitaires intergouvernementales : d’où le Covid 19 est-il parti ? Plusieurs thèses s’affrontent, mais deux d’entre elles sont privilégiées : celle de l’origine animale, chauve-souris ou pangolin… Et celle de la fuite accidentelle de laboratoire… Alors, même si l’in...

Publié le

Invités

Bernard Jomier, Renaud Piarroux, Christine Rouzioux, Stanis Perez

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2027

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