Covid : 6 ans après, la question des origines demeure

Cela fait 6 ans que le sujet occupe chercheurs, scientifiques et instances sanitaires intergouvernementales : d’où le Covid 19 est-il parti ? Plusieurs thèses s’affrontent, mais deux d’entre elles sont privilégiées : celle de l’origine animale, chauve-souris ou pangolin… Et celle de la fuite accidentelle de laboratoire… Alors, même si l’in... certitude demeure et ne sera que difficilement tranchée, pourquoi est-ce si important de rechercher les origines du Covid ? Quelles conséquences cela a-t-il de ne pas vraiment savoir ? Faut-il plus de transparence sur l’activité de ces laboratoires qui manipulent des virus dangereux ? Peut-on imaginer qu’une telle pandémie se reproduise ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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