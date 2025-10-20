Dérèglement climatique : les travailleurs sont-ils les grands oubliés ?
Canicules, inondations… le dérèglement climatique est au cœur de nos préoccupations… Mais alors que l’on parle des dégâts matériels que cela engendre, que l’on en calcule le coût, que l’on essaie de freiner sa terrible évolution, il y a un angle qu’on aborde rarement, voire pas du tout : c’est son impact sur les travailleurs. Tous ceu... x qui passent la journée à l’extérieur, sur les chantiers ou dans les exploitations agricoles, et qui sont confrontés aux chaleurs insupportables ou aux violentes intempéries… Les entreprises, les employeurs, les pouvoirs publics se préparent-ils aux difficultés que posent le dérèglement climatique pour les salariés exposés ? Adaptons-nous nos règles ? Ajustons-nous nos normes pour que les conditions de travail soient vivables dans un avenir où les températures augmenteront et augmentent déjà ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.
