Électricité : Quelle stratégie d’avenir ?

Hiver 2022, pour la première fois depuis 40 ans, la France est contrainte d’importer de l’électricité et les Français voient leur facture flamber découvrant alors que l’électricité abondante et bon marché n’est pas un acquis. Parc nucléaire vieillissant, secteur déstabilisé par le marché européen… Notre modèle français est-il en dang... er¿? Avons-nous fait les bons choix stratégiques¿? Est-ce que la concurrence imposée par l’Europe est en train de tuer notre manière de consommer l’électricité¿? Et qu’en est-il de notre dépendance à cette énergie qui occupe une place toujours plus prépondérante dans nos usages ? Tâm Tran Huy et ses invités ouvrent le débat.

Voir plus