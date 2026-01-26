Public Sénat
Électricité : Quelle stratégie d’avenir ?

Hiver 2022, pour la première fois depuis 40 ans, la France est contrainte d’importer de l’électricité et les Français voient leur facture flamber découvrant alors que l’électricité abondante et bon marché n’est pas un acquis. Parc nucléaire vieillissant, secteur déstabilisé par le marché européen… Notre modèle français est-il en dang...

Franck Montaugé, Sophie Primas, Pauline Boyer, Maria-Eugenia SANIN

Société

Rebecca Fitoussi

36mn

Jusqu'au 28/02/2027

